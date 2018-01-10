Уральские полицейские выгуляли собаку из машины

alexbogof / Instagram

Сотрудники полиции в Верхней Пышме провели собаку по улице, не выходя из служебного автомобиля. Ролик выложил в Instagram один из очевидцев.

Как видно на кадрах, машина с включенными спецсигналами медленно едет по заснеженной улице. Рядом с ней бежит белый алабай, которого, высунувшись из окна, держит на поводке один из полицейских.

Как пояснили порталу «Е1.РУ» в Главном управлении МВД по Свердловской области, таким образом агрессивного пса конвоировали к ветеринару. По словам начальника пресс-службы управления Валерия Горелых, вечером 9 января в полицию поступило сообщение о том, что большая собака бросается на людей и уже загрызла другое животное. Чтобы поймать пса, прибывшим на место патрульным пришлось применить табельное оружие — животное успокоилось только после выстрела в воздух.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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