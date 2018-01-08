Россия
 
«Лента.ру»-2017: лучшие тексты года→
Последние новости
Минобороны показало атаковавшие российскую базу в Сирии беспилотники
Заменивший Квята пилот рассказал о способах попасть в «Формулу-1»
H&M обвинили в расизме из-за «самой крутой обезьянки в джунглях»
Бывшего министра здравоохранения Крыма обвинили в госизмене и арестовали
Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Американский эсминец с ракетами Tomahawk пришел в Одессу
Криптовалютные биржи закрылись от новых пользователей

Россиянин в одних трусах полез спасать провалившуюся под лед собаку

Перейти в «Мою Ленту»
Вести Приладожья / ВКонтакте

Житель карельского города Сортавала спас провалившуюся под лед собаку. Видео и описание случившегося опубликовано в паблике «Вести Приладожья» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, 3 января около 14:00 собака провалилась под лед в заливе Ляппяярви и не смогла самостоятельно выбраться из воды. Ее спас местный житель Павел Лыжов, прогуливавшийся по берегу с грудным ребенком. Молодой человек разделся до трусов и на корточках смог подползти к проруби, схватил собаку за холку и вытащил ее на берег.

По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собаки спасли замерзавших в лесу школьников
Спасение унесенной в море собаки сняли на видео
Увязших в гудроне щенков спасли в промзоне Ноябрьска
Другие материалы рубрики
Россия00:01 7 января

«Потом может и не быть»

Почему люди становятся волонтерами в хосписах
14:30Сегодня

Директор питерского магазина изрезал покупателя осколком стекла и убежал

20:32 7 января

Обобранную в Азербайджане 104-летнюю россиянку заберут в Чечню

12:26Сегодня

Медведев обязал россиян косить траву

Россия00:03 6 января

«Старики, идите отсюда. Мы вас лопатами забьем!»

Дед в одиночку борется с беспределом чиновников и просит Путина купить ему гроб
22:55 7 января

«Президент СССР» подал документы на участие в выборах президента России

12:32 6 января

Первый в России кинотеатр с системой Sony Digital Cinema 4K открылся в Москве

17:46 7 января

Рыбак вмерз в лед на Волге

Россия00:0026 ноября 2017

Провода, пакетик, скотч

Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов
16:35 5 января

Музыканта CrazyBalalaika нашли мертвым под мостом и с ножом

17:52 7 января

Патриарх на Рождество обеспокоился судьбой наличности

13:05 7 января

Дагестанец и гражданин ЛНР устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге

Россия
«Потом может и не быть»
Почему люди становятся волонтерами в хосписах
Директор питерского магазина изрезал покупателя осколком стекла и убежал
Медведев обязал россиян косить траву
«Президент СССР» подал документы на участие в выборах президента России
«Старики, идите отсюда. Мы вас лопатами забьем!»
Дед в одиночку борется с беспределом чиновников и просит Путина купить ему гроб
Рыбак вмерз в лед на Волге
Патриарх на Рождество обеспокоился судьбой наличности
Все материалы
Мир
Белые рабыни
Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
Группировка НАТО в Литве будет усилена
Минобороны показало атаковавшие российскую базу в Сирии беспилотники
Трамп, наркотики и джихад
Чем жил мир в 2017 году
Отметили: российскую базу в Сирии разбомбили на Новый год
Что известно о погибших военных и уничтоженных самолетах
США разглядели признаки вмешательства России в мексиканские выборы
В Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар
Все материалы
Бывший СССР
Рижское сопло
Зачем Латвия решила стать космической державой
Бывшего министра здравоохранения Крыма обвинили в госизмене и арестовали
«Мы устали, мы никому не нужны»
В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»
Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Американский эсминец с ракетами Tomahawk пришел в Одессу
Падение воздушной гимнастки в цирке Гомеля попало на видео
В Киеве радикалы облили краской здание Россотрудничества
Все материалы
Экономика
Плохо кончили
Бывшая летчица люфтваффе основала секс-империю, но проиграла интернету
Американский партнер подставил «Аэрофлот»
Безумие эксперта
В новом году экономисты ждут апокалипсис и закат Европы
Порошенко провозгласил энергетическую независимость Украины
Криптовалютные биржи закрылись от новых пользователей
Перегнали Америку
Россия вырастила рекордный урожай и не знает, что с ним делать
Евросоюз собрался засудить Россию из-за свинины
Все материалы
Силовые структуры
Тоже люди
Что бывает, когда у преступников просыпается совесть
Тельман ИсмаиловРежим ожидания
Шакро Молодой, полковник Захарченко и банда GTA: главные приговоры 2018 года
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Силовики предотвратили войну криминальных авторитетов в Москве
Террорист Хаттаб отравился письмом
У сотрудницы полиции в Петербурге отобрали два iPhone X
На «новоселье» в петербургском СИЗО «Кресты-2» избили 12 человек
Все материалы
Наука и техника
Чужие победы
США и Китай в 2018 году помянут «Роскосмос»
Секрет фирмы: Apple тайно замедляет старые iPhone
От покупателей это скрывали долгие годы
Американцы вывели на орбиту секретный спутник
Ученые рассчитали запасы человеческого мяса при исчезновении продуктов питания
Истина где-то рядом
Пентагон потратил десятки миллионов долларов на размытые снимки НЛО
Новую версию бомбардировщика Ту-160 поднимут в воздух раньше срока
«Роскосмос» заранее похвастался солидным ростом прибыли
Все материалы
Спорт
Кулачный год
Джошуа, Головкин, Ломаченко: что ждет любителей бокса в 2018-м
Сто футболистов-школьников проиграли трем игрокам сборной Японии
«Маленький ублюдок»
Рамзан Кадыров не забудет Флойда Мэйуэзера. Как и все мы
Снятая с самолета за дебош жена Аршавина назвалась майором ФСБ
Заменивший Квята пилот рассказал о способах попасть в «Формулу-1»
Усейн Болт заинтересовал немецкий футбольный клуб
Жалобы отстраненных от Олимпиад россиян рассмотрят скопом
Все материалы
Культура
Прожевал Америку
Кутеж элиты и борьба за права темнокожих на снимках 60-х
«Кладет обручальное кольцо в рот и обсасывает, как конфету»
Игры, деньги, два ствола и кое-что еще
Смерть Сталина и эпичный Спилберг
Что однозначно стоит посмотреть в 2018 году
В Лос-Анджелесе раздали траурные «Золотые глобусы»
Ридли Скотту понадобился еще один «Бегущий по лезвию»
Невский посетовал на упущенную возможность набить морду Вайнштейну
«Нелюбовь» Звягинцева осталась без «Золотого глобуса»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Их души будут спасены»
Аноним обещал самоубийцам киберпанк-рай, но испугался последствий
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Хорошо забытое старое
Мы писали для вас взрывные новости, а вы даже не заметили
Турок с дубинкой устроил у дымохода засаду на Санта-Клауса
В сети разглядели Гитлера и Ежика на фото пропавшего щенка
Китайская панда устроила игры в снегу и умилила соцсети
На баннере с тушением лесного пожара оказался гитлеровский бомбардировщик
Все материалы
Ценности
«Лидерство — не вопрос состязания, а вопрос выживания»
Алан Шимель уверен, что по желанию клиента можно пустить аллигатора на смокинг
Машина Дэвида Боуи продана за рекордную сумму
Просто звери
Забыв про Новый год, богачи ринулись во Флориду за редкими машинами 70-х
Пэрис Хилтон получила на помолвку кольцо с 20-каратным бриллиантом
H&M обвинили в расизме из-за «самой крутой обезьянки в джунглях»
Жена президента США нарядилась в цветные блестки на новогодней вечеринке
Евгений Петросян позабавился в модном пальто «дизайнера-гопника»
Все материалы
Путешествия
Без ножа режут
Медицинский туризм глазами российских хирургов
Путин разрешил полеты в Каир
Там, где мы бывали
Лучшие материалы 2017 года о путешествиях по России и миру
Крокодилы убили туриста в Зимбабве
Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию
Авиаизвращенец залез в трусы спящей соседке и пожаловался ФБР на неудобные штаны
Все материалы
Из жизни
Униженные и оскорбленные
Человечеству понадобился год, чтобы научиться обижаться буквально на все
Хедлайнеры года
Люди, изменившие мир в 2017 году
«Вся моя жизнь — отпуск»
История жительницы Краснодара, переехавшей в Индию
Американец на красном кабриолете въехал в снежный шторм
Американка порвала с калькулятором и захотела выйти замуж за тетрис
Индиец решил доказать свою святость и сдвинул членом микроавтобус
Американец напился, сел за руль и пожаловался на себя в полицию
Все материалы
Необычные автомобильные носы
Самые странные носовые обтекатели в Формуле-1
Пора проветрить мозг: лучшие квизы за год
Лучшие тесты «Мотора» – пройди их все!
Старые машины, которые нашли новыми
Автомобили, сохранившие нули на одометрах спустя десятилетия
Автомобили как пароходы
Лодки на колесах: от советских до «иномарок»
Появилась первая фотография нового «Гелика» без камуфляжа
Kia придумала электрический кроссовер со светящейся решеткой
Rolls-Royce с «механикой» и интеркуллером на бампере выставили на торги
Все материалы
Все упало
Какую квартиру вы сможете позволить себе в 2018 году
«Иные шлюхи приличнее обычных людей»
Студентки открыли бордель в квартире москвича. Он в восторге
Отгрохали
Мост, парковка и каток: чем удивили строители в 2017 году
Осторожно, модерн
Чем опасны квартиры в новостройках
«Галлюциногенную» квартиру в Москве оценили в 200 миллионов рублей
Житель Челябинска нашел несколько килограммов ртути в своей квартире
Красноярец отсудил у управляющей компании право поспать
Все материалы