Россиянин в одних трусах полез спасать провалившуюся под лед собаку

Вести Приладожья / ВКонтакте

Житель карельского города Сортавала спас провалившуюся под лед собаку. Видео и описание случившегося опубликовано в паблике «Вести Приладожья» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, 3 января около 14:00 собака провалилась под лед в заливе Ляппяярви и не смогла самостоятельно выбраться из воды. Ее спас местный житель Павел Лыжов, прогуливавшийся по берегу с грудным ребенком. Молодой человек разделся до трусов и на корточках смог подползти к проруби, схватил собаку за холку и вытащил ее на берег.

По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.

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