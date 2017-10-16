Спасение унесенной в море собаки сняли на видео

Видео: @MCA_media

Британская береговая охрана спасла собаку, которую смысло в море у берегов залива Мори-Фирт в Шотландии. Об этом сообщает издание Aberdeen Evening Express.

Пса унесло в море во время утренней прогулки. О происшествии стало известно береговой охране. На поиски собаки отправили вертолет, который выполнял тренировочный полет неподалеку. Его экипажу удалось быстро отыскать пропавшее животное.

Вертолет завис над животным и дождался прибытия спасателей. «Они втянули собаку на лодку и вернули ее хозяевам, которые ждали на берегу», — пояснила представительница организации. Береговая охрана опубликовала видео спасения в Twitter.

Жизни и здоровью пса ничего не угрожает.

В 2014 году сообщалось, что в Новой Зеландии провели операцию по спасению пса, который уплыл на старом стволе дерева почти на 50 километров от берега Северного острова.