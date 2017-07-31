Увязших в гудроне щенков спасли в промзоне Ноябрьска

В городе Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) волонтеры спасли щенков, завязших в гудроне. Животных случайно обнаружили на промзоне. Видеозапись опубликована в понедельник, 31 июля, в сообществе «Ноябрьск 24» во «ВКонтакте».

Как отмечается, в вязкую лужу попали четыре щенка, однако вытащить удалось только трех. Животных вызволяли в течение нескольких часов, после чего доставили к ветеринару.

Как передает «Ямал-Регион», гудрон на выживших собаках застыл. В связи с этим животных готовят к операции — их погрузят под наркоз, чтобы попытаться без сопротивления убрать или состричь прилипшее. Как именно щенки оказались в луже, неизвестно.