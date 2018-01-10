«Довольный собой» щенок сиба-ину снисходительно примерил парики из своей шерсти

Хозяин сиба-ину по кличке Суми сделал щенку парик из шерсти, оставшейся после вычесывания питомца. Фотографии «довольной собой» собаки в придуманных хозяином образах завоевали популярность среди пользователей платформы Imgur.

Щенок примерил четыре образа: просто «чертовски милый», «рок-звезда 1980-х», «умпа лумпа», а также прическу президента США Дональда Трампа.

По словам владельца собаки, она с удовольствием позировала и выглядела самодовольной.

Пользователей портала восхитила Суми, поработавший моделью. Посетители сайта признали, что собака выглядит очень стильно, а ее взгляд снисходителен по отношению к человеку, решившему устроить фотосессию.

Некоторые увидели на третьем снимке Дэвида Боуи, другие разглядели на фото короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. «Элвис, это ты?!» — иронизирует один из пользователей Imgur. Зрители сошлись во мнении, что у Суми талант к перевоплощению.

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