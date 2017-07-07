Оставленный в аэропорту Лас-Вегаса щенок Чуи растрогал соцсети

Щенок по кличке Чуи, брошенный в аэропорту Мак-Карран в Лас-Вегасе, умилил пользователей Facebook. Владелица оставила его в туалете в месте с запиской, в которой объяснила, почему ей пришлось прибегнуть к такой мере.

Фотографию маленького пса вместе с посланием опубликовал приют Connor and Millie's Dog Rescue, в который попал Чуи. В записке хозяйка от лица питомца рассказала, что состояла в неблагополучных отношениях, и щенку, вероятно, нужна помощь ветеринара: ее бывший парень в разгар ссоры пнул животное. Девушка также указала, что не смогла взять Чуи на рейс, хотя и «всем сердцем не хотела оставлять». Она попросила любить щенка и заботиться о нем.

История пса вызвала сочувствие пользователей Facebook. В комментариях под постом они назвали ее «душераздирающей» и признались, что желали бы наказания для человека, который навредил щенку. Чуи признавались в любви, в соцсети также нашлось много желающих взять его себе.

Пока Чуи находится в приюте. Организация ежедневно рассказывает подписчикам о том, как он проводит будни, и размещает посты от его имени.

В приюте отмечают, что Чуи очень жизнерадостный, любопытный и боевой пес. По словам сотрудников Connor and Millie's Dog Rescue, от желающих принять его в семью нет отбоя, однако к кому он отправится, пока неизвестно.