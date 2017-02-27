«Обнимашки» японского тюленя со своей игрушечной копией растрогали соцсети

Пользователи сети умилились фотографиям радостного тюленя из Японии, держащего в руках плюшевую копию себя. На это обратило внимание издание Mashable.

Снимки появились в Twitter зоопарка города Момбецу. На них тюлень развлекается с новой игрушкой: обнимает ее и катает на спине. Подарок животному сделали сотрудники зоопарка.

Публикацию ретвитнули более 20 тысяч раз. Почти 35 тысяч пользователей поставили снимкам лайк.

Фотографии начали комментировать не только японцы, но и англоговорящие пользователи Twitter. Многие признаются, что от столь умилительной картины им хочется плакать. Другие отмечают, что тюлень так бережно держит игрушку, что очаровывает абсолютно всех, кто смотрит на фото.

В начале февраля в сети обратили внимание на фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин. Снимки упитанных хищников развеселили пользователей «ВКонтакте» и стали причиной появления множества шуток и мотивирующих постов.