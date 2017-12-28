Пес проигнорировал дрессуру ради обнимашек и покорил сердца пользователей сети

Пользователи крупнейшего в мире форума, Reddit, не могли сдержать умиления при виде пса породы бишон фризе, который вместо того, чтобы становиться в стойку, как этого хотела хозяйка, лег ей на грудь. Короткое видео выбилось в топ Reddit, набрав десятки тысяч лайков и комментариев.

«Это превосходно», — пишут пользователи, отмечая, что хозяйка, должно быть, не расстроилась из-за того, что питомец не выполнил команду. «Я слышу ее внутренний крик чистой радости отсюда», — иронизирует юзер с ником hidsor.

В комментариях пользователи умиляются поведению пса, называют собаку лучшим человеком. Держатели бишонов отмечают, что собаки этой породы всегда так делают. Девушку попросили непременно выложить видео, когда у ее питомца все-таки получится выучить команду.