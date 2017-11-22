Полицейский пес поотжимался под саундтрек к «Рокки»

Полицейский пес из американского штата Алабама отжался вместе со своими коллегами. Видео с необычным питомцем появилось на странице в Facebook полицейского участка в курортном городе Галф Шорс (Gulf Shores) в штате Алабама.

Спортивную голландскую овчарку, которая умеет отжиматься, зовут Нитро. Ей два года, и она начала работать в полиции только в феврале. Полицейские потренировались вместе со своим четвероногим напарником под песню Eye of the Tiger из фильма Сильвестра Сталлоне «Рокки 3».

Полицейские выложили видео с собакой в рамках флешмоба #9PMRoutine («Девятичасовая рутина»). Многие полицейские участки США выкладывают забавные посты, чтобы напомнить людям о необходимости забрать ценные вещи из машин и запереть их на ночь.