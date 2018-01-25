В Британии рестораны и отели остались без мяса

Один из крупнейших британских производителей продуктов питания Russell Hume приостановил поставки мяса в популярные сетевые рестораны страны. Причиной стало несоблюдение санитарных норм, выявленное при внеплановой проверке, сообщает Daily Mail.

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Без мяса остались крупные британские сети ресторанов и пабов Wetherspoon, Jamie Oliver's, Tiger Tiger, Greene King и Marston’s, отели Butlins, Haven и Warner Leisure, а также несколько школ и домов престарелых.

По информации издания, проверка фабрики компании в Бирмингеме проводилась 12 января, однако предписание приостановить поставки потенциально опасных для здоровья продуктов компания Russell Hume получила лишь два дня назад.

Все неиспользованное мясо, поставленное ранее, было изъято и уничтожено. В Russell Hume отказались от комментариев, официальный сайт не работает.

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