Блогер делал селфи и попал под поезд

Попытка сделать экстремальное селфи на фоне железнодорожного состава плохо закончилась для жителя индийского города Хайдарабад. Видео, где движущийся поезд задевает его, опубликовано на YouTube.

Молодой человек пытался сделать ролик или фото, где он позирует с уверенным лицом, указывая на локомотив и вагоны, однако подошел к рельсам слишком близко. Судя по видео, друзья пытались отговорить его от этой затеи, но он был уверен, что рассчитал расстояние правильно.

Молодой человек серьезно не пострадал, ему быстро оказали медицинскую помощь, врачи оценивают его состояние как стабильное.

В комментариях к видео на YouTube некоторые пользователи отметили, что молодой человек, по их мнению, получил по заслугам. Однако большинство единодушно удивляются, что блогер остался жив.

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