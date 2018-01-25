Триста мертвых акул нашли на шоссе в Мексике

Жители Западной Мексики обнаружили около 300 мертвых акул на шоссе в 240 километрах от моря. Туши были выпотрошены и без плавников, сообщает Fox News.

Отмечается, что акул нашли в поселке Юрекуаро, штат Мичоакан, где орудуют криминальные банды и действуют наркокартели. Управление по охране окружающей среды пояснило, что животные, вероятно, были незаконно выловлены в северных штатах страны. Их везли в Мехико, но воры перехватили фуру, угнали ее, а замороженный груз выбросили на обочину.

Издание уточняет, что речь идет о лисьих акулах или морских лисицах. В Мексике эти рыбы не являются охраняемыми видами.

Мексиканский портал Proceso уточняет, что большая часть туш животных находилась в белых брезентовых мешках. Издание подчеркивает, что из 500 видов акул в мире около 150 плавают в мексиканских водах, и многие из них находятся на грани исчезновения. Браконьеры отлавливают их преимущественно ради плавников, которые используются в кулинарии как деликатесы, а в некоторых случаях в нетрадиционной медицине.

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