Раскрыты неожиданные предпочтения россиян в оскароносных фильмах

Портал «Кино Mail.ru» опубликовал рейтинг оскароносных фильмов, наиболее популярных у россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Авторы списка обнаружили, что российские зрители «обращают внимание на масштабность спецэффектов и наличие известных актеров, а не на актуальность социальных проблем или общественных трендов, которые поднимаются в картинах-номинантах».

Предпочтения отличаются в разных регионах страны. Так, лучшим фильмом, по мнению жителей Москвы, оказалась драма Мартина Скорсезе «Отступники» с Леонардо Ди Каприо, Мэттом Дэймоном и Джеком Николсоном. Эта лента стала популярной только в столице.

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Жители Дальнего Востока, Урала, Поволжья и южных территорий выбрали картину «Гладиатор», за роль в которой Рассел Кроу получил «Оскар» как лучший актер. В Сибири предпочтение отдали трилогии «Властелин колец» Питера Джексона — ее части заняли первые три строчки рейтинга.

В Санкт-Петербурге и на северо-западе страны наиболее популярным стал фильм Кристофера Нолана «Начало».

«В отличие от западных зрителей, где любят оценивать и обсуждать остросоциальные картины, в России отдают предпочтение фильмам, где есть любимые в народе звезды, такие как Ди Каприо и Кроу, или созданы масштабные спецэффекты, а хорошая история сочетается со зрелищностью и богатым визуальным рядом», — объяснила Екатерина Староверова, руководитель проекта «Кино Mail.Ru».

Американская академия кинематографических искусств и наук 23 января номинировала на «Оскар» фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

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