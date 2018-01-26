В Белоруссии создадут базу бездельников

В Белоруссии будет создана база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об этом сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты страны Андрей Лобович, передает «Интерфакс».

«Для комплексной реализации декрета на местах предусмотрено создание и ведение республиканской базы данных трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте, не занятых в экономике», — прокомментировал Лобович подписанный президентом страны Александром Лукашенко декрет, отменяющий так называемый «налог на тунеядцев».

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Чиновник добавил, что эта база будет сформирована в два этапа. «На республиканском уровне будет формироваться основная база на основе республиканских информационных ресурсов. На местном уровне будет проводиться корректировка основной базы местными органами с учетом имеющихся у них информационных ресурсов и информации», — пояснил он. По словам Лобовича, база будет использоваться местными органами при индивидуальном подходе для решения проблем трудоустройства граждан.

25 января белорусский лидер Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрена отмена сбора на финансирование государственных расходов с трудоспособных неработающих граждан. С 1 января 2019 года неработающие граждане будут в полном объеме оплачивать субсидируемые государством услуги, но могут быть освобождены от этого при «трудной жизненной ситуации».

«Налог на тунеядцев» был подписан Лукашенко в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В феврале 2017 года стало известно, что сбор оплатили около 46 тысяч белорусов из 470 тысяч, которым были направлены извещения. Данный налог вызвал в стране серию акций протеста.

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