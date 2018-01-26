Песков упрекнул голландцев за вброс угля в топку антироссийской истерии

Публикации в голландской прессе о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы не основываются на официальных заявлениях разведслужб, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в пятницу, 26 января.

«Если голландские газеты хотят подбрасывать угля в топку антироссийской истерии, которая имеет место в Америке, то это не самое благородное занятие», — отметил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал информацию в голландских СМИ о том, что разведслужба Нидерландов снабдила ФБР США данными о причастности властей РФ к хакерским атакам в США в предвыборный период. «Каких-либо заявлений от нидерландских спецслужб на сей счет мы не слышали и не видели, а оперировать данными из нидерландских газет — тоже не самое надежное дело», — добавил он.

25 января на сайте Volkskrant.nl появилась информация о слежке за российской хакерской группировкой Cozy Bear. В материале говорится, что агенты нидерландской спецслужбы наблюдали как киберпреступники, якобы связанные с российским правительством, атаковали сервера Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает эти обвинения.

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