Мэйуэзер похвастался стомиллионным чеком за бой с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйуэзер опубликовал в своем Instagram фотографию чека на 100 миллионов долларов за бой против ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора.

«Это простая математика. Мои 50 побед показывают, что я читал своих соперников, точно так же, как ты можешь прочитать 100 миллионов долларов на этом чеке. Я все еще получаю такие чеки, я всегда буду смеяться последним», — заявил Мэйуэзер.

40-летний Мэйуэзер провел на профессиональном ринге 50 боев, в каждом из которых одержал победу. В августе 2017 года спортсмен победил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Макгрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Сразу после поединка боксер объявил о завершении спортивной карьеры.

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