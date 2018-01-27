Мэйуэзер похвастался стомиллионным чеком за бой с Макгрегором

Американский боксер Флойд Мэйуэзер опубликовал в своем Instagram фотографию чека на 100 миллионов долларов за бой против ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора.
Some say there’s a difference between being smart and intelligent. Everyone knows that common sense isn’t so common, but when it comes to being wise beyond years it’s proven I’ve got the Midas touch. It’s simple math, being 50-0 lets you know I READ my opponents just as clear as you can READ this $100,000,000 check. I stay getting checks like this, I will always have the last laugh!
«Это простая математика. Мои 50 побед показывают, что я читал своих соперников, точно так же, как ты можешь прочитать 100 миллионов долларов на этом чеке. Я все еще получаю такие чеки, я всегда буду смеяться последним», — заявил Мэйуэзер.
40-летний Мэйуэзер провел на профессиональном ринге 50 боев, в каждом из которых одержал победу. В августе 2017 года спортсмен победил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Макгрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Сразу после поединка боксер объявил о завершении спортивной карьеры.