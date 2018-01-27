Ученые нашли универсальный для всех народов язык общения

Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, что универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку. Результаты исследования опубликованы в Current Biology.

К своей работе ученые привлекли 750 интернет-пользователей из 60 стран мира. Испытуемым предлагали послушать музыкальные отрывки из случайным образом выбранных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур.

Участникам исследования предлагали ответить на вопрос, к какому жанру (песне, танцу, колыбельной) принадлежит та или иная композиция, и рассказать о своих эмоциях. Хоть пользователи и не знали страны происхождения большинства мелодий, их характер и жанр они определяли весьма точно.

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