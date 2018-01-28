Трамп раскрыл авторов своих твитов

Президент США Дональд Трамп рассказал, как ведет свой Twitter-аккаунт, в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Его слова цитирует издание Evening Standard.

Политик подтвердил, что обычно пишет и публикует посты в микроблог сам, однако, если очень сильно занят, надиктовывает их помощникам. «Временами я пишу из кровати, за завтраком или обедом. В целом, обычно это происходит рано утром или вечером. Днем же я очень занят, и наспех диктую что-то помощникам, они их и отправляют», — отметил политик.

На Twitter-аккаунт Дональда Трампа подписано 47,2 миллиона человек. Политик активно ведет блог, реагируя в нем как на внутриполитические события, так и на международную повестку.

20 января он саркастически раскритиковал марш феминисток, отметив, что при нем страна достигла самого низкого уровня женской безработицы за 18 лет. 18 января Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире из-за контрабанды наркотиков в США.

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