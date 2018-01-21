Сотни тысяч американок вышли на улицы во славу феминизма

Сотни тысяч женщин вышли на улицы городов США, чтобы поучаствовать во втором женском марше, который призван привлечь внимание политиков и общества к проблемам неравноправия. Видео демонстраций публикует Ruptly.

По данным The Independent, в частности, в Нью-Йорке в акции приняли участие порядка 100 тысяч человек, в Лос Анджелесе — 300 тысяч. Во время марша перед демонстрантами выступили с речью актрисы Натали Портман, Скарлетт Йоханссон и Ева Лонгория.

Отмечается, что демонстрации прошли также и за пределами США в таких странах, как Канада, Франция, Италия и Германия.

При этом президент США Дональд Трамп, против политики которого в том числе выступают участники акции, саркастически отозвался о марше. «Прекрасная погода по всей стране, идеальный день для женского марша. Выходите и прославляйте историческую веху и невиданные доселе успехи в экономике и достаток, который возник за последние 12 месяцев. Самый низкий уровень женской безработицы за 18 лет!» — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Первый марш прошел год назад и был приурочен к церемонии инаугурации Трампа. Он стал самым крупным однодневным маршем протеста в истории США. Только в столице страны Вашингтоне тогда на улицы вышли более 500 тысяч человек.

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