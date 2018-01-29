Найден главный механизм старения

Американские ученые обнаружили, что у голых землекопов, в отличие от людей и других животных, на протяжении жизни почти не увеличивается риск смерти. Это говорит о том, что механизм старения представляет собой генетическую или эпигенетическую программу, а не накопление случайных дефектов в ДНК. Об исследовании сообщает журнал Science.

Теории, обьясняющие причины старения, делятся на два типа. Первые предполагают, что в живых существах действуют механизмы, определяющие срок жизни. В других считается, что старение — следствие накопленных со временем мутаций, сбоев и ухудшение «ремонтных» систем в клетках. В этом случае риск смерти должен увеличиваться с возрастом.

Согласно закону Гомпертца, каждые восемь лет жизни после 30 лет вероятность гибели удваивается. Биологи проанализировали изменения уровня смертности у нескольких тысяч голых землекопов разного возраста. Оказалось, что они закону Гомпертца не подчиняются. После достижения половой зрелости в шесть месяцев, ежедневный риск смерти почти всю жизнь (15-30 лет) продолжал оставаться на уровне 0,01 процента. Самки животного оставались фертильными даже в позднем возрасте.

Ученые считают, что клетки голых землекопов имеют высокую активность систем, ремонтирующих ДНК, а также шаперонов — белков, которые поддерживают правильную структуру у других белков. Это позволяет животным не накапливать генетические дефекты.

Исследователи полагают, что грызуны все-таки стареют, но делают это нетипично. Возможно, после 20-30-летнего возраста землекопы больше не могут поддерживать функции ремонта организма, который в результате быстро изнашивается.

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