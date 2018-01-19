Найден источник долголетия у людей

Международная группа ученых выяснила, что накопление мутаций в специфическом белке p62, связанном с защитой от стресса, способствовало более высокой продолжительности жизни у людей, чем у других животных. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Человеческий белок р62 необходим для индукции аутофагии — процесса, при котором поврежденные компоненты клетки удаляются из нее. Это требуется для обновления тканей и предотвращения их преждевременного старения.

Исследователи показали, что р62 активируется при образовании активных форм кислорода (АФК) — соединений, имеющих неспаренный электрон и поэтому легко окисляющих ДНК, белки и липидные мембраны. АФК являются побочными продуктами дыхания и других процессов, включающих цепочку окислительно-восстановительных реакций с участием кислорода. Хотя активные формы кислорода могут использоваться для передачи важных метаболических сигналов, их чрезмерное образование приводит к окислительному стрессу, который может привести к гибели клетки.

Эксперименты продемонстрировали, что генетически модифицированные плодовые мушки, которым вводили ген р62 (который у них изначально отсутствовал), дольше выживали в условиях стресса, чем насекомые дикого типа. Это указывает на то, что человеческий белок способствовал продлению жизни у предков людей, увеличивая их устойчивость к неблагоприятной среде. Однако р62 не тормозил старение у мушек, что говорит о существовании других, пока еще неизвестных биохимических механизмов у человека.

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