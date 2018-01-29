Австралия перестала считать Россию угрозой

Главы трех ведомств Австралии заявили в понедельник, 29 января, что не считают Россию и Китай угрозами для страны. Их слова передает The Sydney Morning Herald со ссылкой на телеканал Sky News.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл, глава минобороны Марис Пэйн и министр иностранных дел Джули Бишоп в интервью телеканалу разъяснили позицию Австралии в отношении Москвы и Пекина. «Мы не думаем, что Россия и Китай представляют военную угрозу для Австралии», — сказала Бишоп.

Тернбулл отметил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе нет более опасной страны, чем Северная Корея. Он добавил, что государство должно «планировать на будущее и быть готовым защитить себя», хоть он и не видит опасности в соседних странах.

Как сообщает издание, ранее в январе Марис Пэйн заявила, что Австралия разделяет беспокойство США по поводу военных угроз в регионе, упомянутых в новой стратегии безопасности страны. Вице-премьер Барнаби Джойс согласился с тем, что Москва и Пекин представляют большую угрозу, чем терроризм.

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