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Российские Ту-95МС встревожили Австралию

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Авиабаза Военно-воздушных сил Австралии в городе Дарвин была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС над нейтральными водами у берегов Индонезии. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает газета The Guardian.

Как пояснили изданию в Минобороны страны, авиабаза в течение непродолжительного периода в декабре находилась в повышенной готовности, чтобы в случае необходимости иметь возможность «отреагировать на изменяющиеся обстоятельства». В ведомстве отметили, что нарушения иностранными самолетами воздушного пространства Австралии зафиксировано не было.

«Это напоминание о том, что Россия здесь и хочет быть игроком в сфере безопасности Тихоокеанского региона, поэтому будет использовать военную силу, чтобы это продемонстрировать», — рассказал один из ведущих экспертов по вопросам национальной безопасности Австралии Питер Дженнингс.

В Минобороны России пояснили, что два Ту-95МС и два военно-транспортных самолета Ил-76МД в начале декабря нанесли международный визит в Индонезию. Самолеты вылетели с аэродрома в Амурской области на аэродром Биак и провели дозаправку в воздухе над акваторией Тихого океана.

В ведомстве добавили, что российская дальняя авиация регулярно проводит полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули там.

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