В Германии вспомнили опыт газовых камер

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Крупнейшие немецкие автоконцерны, среди которых Volkswagen, Daimler и BMW, оказались в центре скандала с проведением опытов о воздействии выхлопных газов над людьми и животными. Компании заказывали исследования Европейской ассоциации по защите окружающей среды и здоровью в транспортном секторе (EUGT), которая и проводила опыты. Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

Изначально в проведении опытов уличили только Volkswagen. Сообщалось, что по требованию компании опыты о воздействии выхлопных газов проводились на 10 обезьянах. Однако в дальнейшем выяснилось, что исследования заказывали и другие компании, а сами опыты ставились в том числе на людях.

Опыты проводились в Университетской клинике Аахена в 2012-2015 годах, в исследовании принимали участие 25 молодых людей, которые в течение нескольких часов вдыхали выхлопные газы в различных концентрациях. После каждого сеанса молодые люди подвергались осмотру врача. Эксперты EUGT на основе экспериментов пришли к выводу, что говорить о негативном влиянии газов на человека нельзя, правда, признав, что экстраполировать эти выводы на всех людей нельзя ввиду ограниченной выборки.

Volkswagen уже принес извинения за опыты над обезьянами, реакции на опыты над людьми от компании пока не последовало. Daimler и BMW дистанцировались от исследований, заверив, что проведут тщательное расследование. EUGT была создана Volkswagen, Daimler, BMW и Bosch в 2007 году для лоббирования интересов компаний.

В 2015 году Volkswagen подвергся жесткому давлению, компанию обвинили в создании программного обеспечения, которое намеренно занижало выбросы оксида азота при проведении экологических тестов. Скандал прозвали «дизельгейтом», компания понесла колоссальные убытки, включая совокупный штраф в размере около 18 миллиардов долларов.

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