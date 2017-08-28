ЕК ввела обязательное тестирование экологичности машин в дорожных условиях

Новые модели автомобилей в Евросоюзе с 1 сентября нынешнего года будут проходить обязательное тестирование на предмет выбросов вредных веществ в реальных дорожных условиях. Только после этого они будут поступать на рынок, сообщает в понедельник, 28 августа, «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Люсии Кодэ.

«С пятницы тестирование на выбросы оксидов азота (NOx) и других загрязняющих воздух выбросов в реальных условиях вождения (Real driving emissions testing или RDE) станут обязательными перед одобрением новых моделей автомобилей», — цитирует агентство Кодэ.

В настоящее время в ЕС действует система лабораторной оценки выбросов автомобилями вредных веществ. Но она не совершенна — выбросы оксидов азота дизельных двигателей при движении машины на дороге, могут значительно превосходить показатели тестов.

В материалах Еврокомиссии отмечено, что идея изменить эту систему возникла еще до дела Volkswagen, который был уличен властями США в многолетних манипуляциях с выбросами дизельных двигателей. Скандал получил название «дизельгейт». Первый этап новых тестов RDE был введен в начале 2016 года, однако тогда все ограничилось мониторингом.

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В начале августа исполнительный директор компании Volkswagen AG Оливер Шмидт во время заседания в окружном суде в Детройте (США) признал себя виновным по делу махинациях с данными о токсичности дизельных автомобилей концерна. Согласно соглашению, после признания вины Шмидту грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере от 40 до 400 тысяч долларов. Суд огласит вердикт 6 декабря.

В конце июня американский Минюст направил в Интерпол запрос на розыск пятерых бывших менеджеров Volkswagen, подозреваемых в махинациях. В этом списке два доверенных лица бывшего председателя правления Volkswagen Мартина Винтеркорна. Оба находятся в Германии, которая отказывается выдавать своих граждан США.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen. Показатель концентрации оксида азота (NOx) в выхлопе у них в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.