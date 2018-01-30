Альфа-банк решил следить за эмоциями россиян

Альфа-банк объявил о запуске технологии отслеживания и анализа эмоций клиентов. Об этом говорится в сообщении банка, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Эмоции банк будет отслеживать в режиме онлайн в своих отделениях: клиент приходит в банк, получает услугу, а специальная камера фиксирует его эмоции и на основе алгоритма выставляет оценку персоналу за обслуживание.

«В ходе работы над концептом мы провели сравнение существующих решений между собой, а по итогам пилота ожидаем закрыть все риски, получить опыт работы с новой технологией, а также собрать данные для дальнейшей аналитики», — рассказал начальник R&D отдела банка Анатолий Петров.

В организации отметили, что успех пилотного проекта может избавить клиентов от опросов и звонков, с помощью которых банк обычно замеряет уровень удовлетворенностью полученными услугами. С помощью новой системы банк планирует анализировать работу всех своих отделений. Банк рассчитывает, что новая технология поможет повысить качество обслуживания и автоматизировать внутренние бизнес-процессы.

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