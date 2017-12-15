Альфа-банк решил увести клиентов Промсвязьбанка

Альфа-банк объявил о запуске специальной акции для клиентов Промсвязьбанка (ПСБ). Об этом говорится в релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Наше сообщение адресовано рынку и в первую очередь тем клиентам, которым ближе высокие стандарты обслуживания в частном банке. Мы уверены в высочайшем уровне качества наших услуг и сервиса, которые уже оценили более 360 тысяч клиентов из сегмента малого бизнеса. Именно поэтому мы запускаем данную акцию», — говорится в обращении.

Акция стартует с 15 декабря. Поучаствовать в ней смогут только компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели из клиентов ПСБ. Для того чтобы получить льготы, «Альфа-банку» надо предоставить соответствующие документы.

При смене расчетного банка новые клиенты «Альфы» бесплатно получат сразу несколько опций, среди которых открытие счета, три месяца обслуживания и услуги персонального менеджера. «Акция распространяется на все пакеты услуг, открытые для подключения, кроме ПУ "На старт". Для участия в акции клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы, что он является клиентом Промсвязьбанка», — говорится в сообщении Альфа-банка.

В пятницу, 15 декабря, стало известно, что Промсвязьбанк не смог удовлетворить требования Банка России по достаточности капитала. В итоге регулятор принял решение ввести в банк временную администрацию и заняться финансовым оздоровлением организации. Санацией Промсвязьбанка займется Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), так как банк входит в число системно образующих банков.

Ранее на санацию через ФКБС были отправлены два других крупных банка: «Открытие» и Бинбанк. В августе 2017 года «Альфа Капитал» (дочернее подразделение Альфа-Групп — «Лента.ру») разослало аналитический обзор, в котором говорилось о проблемах в крупнейших российских банках. В списке оказались: «Открытие», Бинбанк, МКБ и Промсвязьбанк. Позднее «Альфа Капитал» назвал рассылку частным мнением аналитика, а проверкой сообщения и влиянием на него занялась Федеральная антимонопольная служба.