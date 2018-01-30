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Сбербанк заторопился с продажей турецкой «дочки»

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Сбербанк ведет переговоры о продаже своей доли в турецком Denizbank с Emirates NBD, крупном банке из Объединенных Арабских Эмиратов. Об это во вторник, 30 января, сообщила пресс-служба российской кредитной организации.

«Обсуждения находятся на начальной стадии, в настоящий момент нет точной информации о том, состоится ли сделка», — говорится в сообщении Сбербанка.

29 января агентство Reuters сообщило о том, что Сбербанк изучает возможности продажи Denizbank.

Летом 2016 года Сбербанк продал 99,5 процента акций своей дочерней компании в Словакии — Sberbank Slovensko — европейской инвестиционной группе Penta Investments.

Тогда же источники Reuters говорили, что Сбербанк задумался о продаже своей турецкой «дочки», но тогда сделка не состоялась. Продажу Denizbank осложняют в том числе санкции, уточняли тогда собеседники агенства. В мае 2016 года президент Сбербанка Герман Греф говорил, что DenizBank удалось вывести из под санкций США. Подразделение также планировалось оградить и от европейских санкций, введенных против кредитной организации в 2014 году.

Сбербанк приобрел Denizbank в 2012 году за 3,5 миллиарда долларов. Этой сделке, которая является крупнейшим приобретением Сбербанка за пределами России, предшествовала покупка австрийского VBI с активами в Европе.

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