Китайцы устрашат Россию и США ядерным оружием

В Китае заявили о необходимости увеличения ядерного потенциала страны для устрашения России и США. Соответствующий доклад Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликован на ее сайте во вторник, 30 января.

По словам авторов документа, соответствующие разработки необходимы, чтобы «избежать ядерного шантажа со стороны других держав». Они подчеркнули, что ни Москва, ни Вашингтон не отказываются от ядерного оружия. Так, отмечается, что за следующие 30 лет США потратят на подобные разработки более 1,2 триллиона долларов. Вслед за ними Россия также начала модернизацию армии с целью увеличить долю передового вооружения в своей ядерной триаде до 90 процентов к 2021 году.

В то же время авторы подчеркнули, что Китай неизменно придерживается принципа «неприменения первым» — отказа использовать ядерное оружие, за исключением тех случаев, когда страна подвергается агрессии.

Народно-освободительная армия Китая в последнее время все активнее работает над достижением военного паритета с крупными военными державами. На прошлой неделе сообщалось, что Пекин отобрал 120 ученых в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений.

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