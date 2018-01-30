Названа неожиданная польза овощей и фруктов

Средиземноморская диета, которая состоит из свежих овощей, фруктов и орехов, способствует успешной беременности. К такому выводу пришли греческие ученые, которые изучали влияние рациона питания на женщинах, которые лечились от бесплодия. Результаты научной работы опубликованы в журнале Human Reproduction, кратко о них рассказывается в пресс-релиз на сайте EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 244 женщины, которые заполняли опросники пищевого поведения во время посещения клиники, где пациентки проходили процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В анкете они указали, какие продукты они ели в последние шесть месяцев. Ученые оценивали их рацион питания по показателю MedDiet (принимает значения от 0 до 55), который указывает на то, как близка их диета к средиземноморской.

В зависимости от показателя MedDiet женщины были разделены на три группы. В первую вошли те пациентки, которые набрали 18-30 баллов, во вторую — участницы с 31-35 баллами, а в третью — с 36-47 баллами. Оказалось, что в группе с самым низким MedDiet доля успешных беременностей была ниже, чем у всех остальных женщин. Увеличение показателя на каждые пять баллов связано с ростом вероятности рождения здорового ребенка в 2,7 раза.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности, молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморскую диету также нередко включается умеренное употребление вина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!