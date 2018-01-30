Поджаренный зад американского истребителя сняли на фото

Издание Australian Aviation опубликовало снимки загоревшегося 27 января палубного самолета радиоэлектронной борьбы Королевских военно-воздушных сил Австралии EA-18G Growler.

На фотографиях видно, что задняя часть машины почернела от огня. Как пишет издание, это свидетельствует о значительном повреждении самолета, в частности двигателя и системы радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-99.

Самолет загорелся при старте с базы ВВС США Неллис в Неваде. Экипаж EA-18G Growler — пилот и бортинженер — покинули машину, не получив серьезных повреждений.

Предположительно, пожар произошел из-за попадания в двигатель самолета постороннего предмета. Вероятнее всего, пострадавшая машина не подлежит восстановлению.

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EA-18G Growler создан Boeing на основе американского истребителя F/A-18 Super Hornet. Машина, предназначенная для радиоэлектронной борьбы, способна переносить управляемые ракеты AGM-88 HARM и AIM-120 AMRAAM. В распоряжении Королевских военно-воздушных сил Австралии имеется 12 EA-18G Growler, считая сгоревший.

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