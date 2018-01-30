Россия потеряла миллиарды рублей из-за Казахстана

Российские металлурги потеряли 25,2 миллиарда рублей из-за льготных поставок казахстанской продукции на российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.

«25,2 миллиарда рублей — прямые потери металлургов из-за резкого падения цен на российском рынке вследствие роста субсидируемых поставок. Это недополученная прибыль и, соответственно, пять миллиардов рублей — недополученные налоги в бюджет России», — рассказал источник агентства.

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь», в которую входят крупнейшие производители стали на российском рынке (ММК, НЛМК и «Северсталь»), обратились в министерство промышленности и торговли России с просьбой разобраться в ситуации. Металлурги просят ведомство проанализировать казахстанские поставки на российский рынок на соответствие нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Российские компании считают, что предоставляемые казахстанским металлургам субсидии не соответствуют нормам ЕАЭС. Предметом расследования стали поставки горячекатного проката, плоского холоднокатного проката и плоского проката с покрытиями.

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