Полякам запретили ходить в магазины по воскресеньям

В Польше в ближайшее время запретят торговлю по воскресеньям. Соответствующий закон подписал президент страны Анджей Дуда во вторник, 30 января, сообщает money.pl.

Запрет начинает действовать с марта. В 2018 году поляки еще смогут ходить за покупками в первое и последнее воскресенье месяца. Таким образом впервые они окажутся перед закрытыми дверями магазинов в выходной 11 марта. При этом ограничение не коснется интернет-магазинов, торговых точек на автозаправочных станциях, гостиниц, станций и остановок транспорта, а также на почте и складах сельхозпродукции.

С 2019 года торговля будет разрешена только в последнее воскресенье месяца, а с 2020-го ее полностью запретят в последний день недели. Исключения составят лишь семь воскресений: два перед Рождеством, одно перед Пасхой, а также последние в январе, апреле, июне и августе.

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Эксперты считают, что закон, направленный на улучшение положения работников в торговле, негативно скажется как на обороте магазинов, так и на времяпровождении поляков. Так, если раньше семьи часто в выходные гуляли по торговым центрам и общались, то теперь с большой вероятностью они будут просто сидеть дома и смотреть телевизор. Специалисты также считают, что ограничения на покупки вряд ли сподвигнут граждан ходить в рестораны, потому что эта культура в стране не сильно развита.

Как отмечает издание, крупные розничные сети ищут варианты обойти запрет. В частности, они хотят открыть магазины-выставочные залы, где товары можно будет только посмотреть, а затем разместить заказ онлайн.

Нарушение закона грозит штрафом от тысячи до 100 тысяч злотых (примерно от 16,5 тысячи до 1,6 миллиона рублей) или даже ограничением свободы. Дуда отметил, что введение постепенного запрета поможет гражданам страны легче принять его.

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