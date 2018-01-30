Названы цели разведки США в Крыму

Воздушная разведка ВМС США вблизи Крыма определяет быстроту реагирования российских систем ПВО и передает полученные сведения украинской стороне, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По словам Белика, американцы составляют оперативные карты для украинской стороны. «Они засекают время реагирования нашей ПВО, время подлета перехватчика, пытаются прощупать станции дальнего обнаружения, засечь их частоты. Все это интересно лишь одному заказчику — официальному Киеву», — считает он.

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По словам депутата, американские самолеты могут пролетать «в двух метрах от нашей границы», что не считается нарушением международного законодательства: «Наш истребитель жестко и корректно указал самолету радиоэлектронной разведки ВМС США его место в воздухе, не более. Обиды Пентагона здесь неуместны».

Минобороны России 29 января сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его не выходя за пределы воздушного пространства России. ВМС США назвали перехват небезопасным.

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