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Поглотившую военный корабль волну сняли на видео

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Новозеландский военный корабль попал в сильный шторм в Южном океане. Одна из волн накрыла носовую часть судна, фактически затопив ее. Происходящее снял на камеру моряк по имени Айзек Форд, передает Daily Mail. Отмечается, что событие произошло 19 декабря прошлого года, однако в сети обратили на него внимание только сейчас.

В результате случившегося, как отмечает издание, никто не пострадал.

Южный (Антарктический) океан — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду. Его нередко выделяют как пятый океан (четвертый — Северный Ледовитый), который, однако, не имеет четко очерченной островами и континентами северной границы.

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