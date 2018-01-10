Африканский сухогруз протаранил шедший в Сирию российский десантный корабль

В Эгейском море 30 декабря сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с российским большим десантным кораблем «Ямал», сообщает РИА Новости.

Как утверждают представители Черноморского флота, столкновение произошло по вине африканского судна. Пострадавших нет, оба корабля продолжили движение в пункты назначения.

Вместе с тем, по словам источников «Интерфакса», российский корабль получил незначительные повреждения. Российская сторона намерена потребовать возмещения ущерба.

«Ямал» 23 декабря через Черноморские проливы отправился в Сирию, добавляет агентство. Он уже перевозил грузы в эту страну в ноябре. «Интерфакс» уточняет, что «Ямал» вез боеприпасы для российской авиации на базе Хмеймим, он прибыл в начале января.

В апреле 2017 года российский разведывательный корабль «Лиман» затонул в Черном море после столкновения с торговым судном под флагом Того.

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