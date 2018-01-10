Оценены последствия столкновения африканского сухогруза с российским кораблем

Большой десантный корабль «Ямал», получивший повреждения в результате столкновения с африканским сухогрузом в Эгейском море, будет отремонтирован в короткие сроки. Об этом в среду, 10 января, сообщил «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Жизненно-важные узлы корабля не задеты. Объем работ небольшой. Корпусные работы не займут много времени», — отметил собеседник агентства.

Как подчеркнули в пресс-службе Черноморского флота ВМФ России, инцидент произошел по вине сухогруза «Орка-2». Судно под флагом Сьерра-Леоне нарушило международные правила предупреждения столкновений судов в море и, «следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменило курс вправо и совершило столкновение».

В настоящее время российская сторона уже составила и нотариально заверила заявление, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению ущерба за счет виновного.

Столкновение российского корабля и африканского сухогруза произошло 30 декабря 2017-го. В результате «Ямал» получил незначительные повреждения и продолжил движение, никто не пострадал. По данным «Интерфакса», корабль перевозил в Сирию боеприпасы для российской авиации на базе Хмеймим и прибыл в пункт назначения в начале января.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!