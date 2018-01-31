В «мигрантской столице» Швеции женщину избили бутылкой до крови за отказ в сексе

Молодой шведке разбили голову бутылкой после того, как она отвергла приставания незнакомца в ночном клубе «Бабель» в центре города Мальмё. Об этом сообщает Daily Mail.

19-летняя Софи Йоханссон (Sophie Johansson) находилась на танцполе, когда почувствовала руки незнакомца на своих ягодицах, а затем и между ног. Девушка ударила мужчину, чтобы он отстал, за что получила от него удар кулаком в лицо.

Она решила не разжигать конфликт и вместе с другом пошла к выходу. В этот момент пристававший ударил Йоханссон по голове бутылкой, разбив ее. «Я думала, что это жидкость из бутылки [течет по лицу], но мой друг сказал мне, что это кровь. Я была в шоке», — рассказала девушка.

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Первую помощь Йоханссон оказали охранники заведения, приехавшая через 40 минут скорая доставила ее в больницу, пишет Aftonbladet. Врачам пришлось зашивать порезы на ее голове.

После произошедшего полиция начала расследование по факту нападения и нанесения телесных повреждений. Однако его пришлось приостановить, поскольку точного описания нападавшего никто дать не смог, а видео с камер наблюдения оказалось недостаточно.

По оценке пострадавшей, разбившему ей голову было примерно 25 лет, его рост составлял 175 сантиметров. Шведка также запомнила темные волосы и темную рубашку с длинными рукавами и отметила, что он был достаточно подтянутым. Полиция надеется, что кто-то из очевидцев сможет помочь продолжить расследование.

Мальмё — третий по величине город Швеции, свыше 40 процентов его жителей составляют иммигранты. В конце 2017 года там в течение нескольких недель произошел ряд изнасилований девушек. Сообщалось, что одной из них даже подожгли половые органы. Полиция рекомендовала девушкам не появляться на улице в одиночку в темное время суток (световой день в городе в декабре продолжается до 16 часов).

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