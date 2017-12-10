В Швеции неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова»

В шведском Гетеборге группа неизвестных забросала местную синагогу бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщил представитель международного Еврейского агентства Ави Майер, передает РИА Новости.

По его словам, в здании начался пожар, синагоге и припаркованным автомобилям нанесен ущерб. В результате инцидента никто не пострадал. Еврейские студенты, собравшиеся в тот момент в синагоге, были вынуждены спрятаться от нападавших в подвале.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники полиции.

Майер напомнил, что в субботу, 9 декабря, в третьем по величине городе страны Мальме прошли акции протеста мусульман против евреев. Он отметил, что это связано с признанием США Иерусалима как столицы Израиля.