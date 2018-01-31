Подсчитаны объемы международной помощи армии Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние четыре года получили в рамках международной технической и гуманитарной помощи материальные ресурсы на сумму почти 247 миллионов долларов (более 13,9 миллиардов рублей). Об этом рассказал заместитель министра обороны страны Олег Шевчук. Его слова приводятся на сайте военного ведомства.

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«В первую очередь, это радиолокационные станции контрбатарейной борьбы различных типов, беспилотные летательные аппараты, автомобили на базе HMMWV (Humvee) и Toyota Land Cruiser различных типов, радиостанции Harris Falcon III, приборы ночного видения, полевой госпиталь EMEDS, вещевое, продовольственное, медицинское имущество и оборудование», — сообщил Шевчук.

Также он отметил, что Киеву была оказана международная консультативно-совещательная помощь. «Стратегические иностранные советники принимали активное участие в разработке проектов важных документов оборонного планирования — таких, как стратегический оборонный бюллетень Украины и военная доктрина страны», — указал замминистра обороны.

По словам Шевчука, иностранные специалисты помогают Украине в реформировании систем логистики и стандартизации вооруженных сил. «Ожидаемый бюджет соответствующего трастового фонда НАТО составляет 4,1 миллиона евро (более 287,7 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Странами-контрибьюторами являются Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды, Польша, Турция и Чехия», — сообщил он.

30 января бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил властям страны брать у США военную технику напрокат. Он отметил, что части ВСУ пользуются техникой, разработанной в середине прошлого века и заявил о необходимости модернизировать арсенал армии, добавив, что у Киева нет другого выбора, кроме как обратиться за помощью к западным странам.

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