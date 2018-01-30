На Украине предложили брать американскую военную технику напрокат

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил властям страны брать у США военную технику напрокат. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NewsOne, видео доступно на YouTube.

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Гриценко отметил, что части Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользуются техникой, разработанной в середине прошлого века. Он заявил о необходимости модернизировать арсенал ВСУ, добавив, что у Киева нет другого выбора, кроме как обратиться за помощью к западным странам.

«Возникает вопрос — какая страна пойдет на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность получить военную технику в режиме лизинга, фактически, аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства. И тут претендент номер один — это как раз Америка», — сказал он.

Ранее в январе президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Соединенные Штаты профинансируют поставки Киеву противотанковых комплексов Javelin.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

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