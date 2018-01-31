Американец потратил 65 тысяч долларов в попытках доказать полицейский беспредел

Американец выкупил за 65 тысяч долларов рекламную страницу в издании Washington Post и разместил на ней просьбу к полиции возобновить расследование гибели сына. На этот случай обратил внимание телеканал CBS.

Майкл Белл-младший (Michael Bell Jr.) был застрелен 9 ноября 2004 года в городе Кеноша, штат Висконсин. Как утверждает полиция, молодой человек был пьян и лез в драку, а при попытке задержания обезоружил офицера Эрика Стросбаха (Erich Strausbaugh). Когда Стросбах закричал, его напарник выстрелил Беллу в голову.

Молодой человек скончался спустя три часа после получения ранения. После трехдневного расследования полиция объявила этот случай оправданным убийством.

Сначала семья Белла подала в суд на местное полицейское управление за неправомерное использование силы. Обнаружилось, что показания всех четырех патрульных, находившихся на месте преступления, не соответствуют показаниям свидетелей и данным медицинской экспертизы.

Тогда город за несколько дней до суда предложил разрешить дело за 1,75 миллиона долларов. Но старший Белл этим не удовлетворился: он продолжает нанимать детективов из числа бывших сотрудников полиции и занимается собственным расследованием. Офицер, который стрелял в Белла, в 2010 году покончил с собой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!