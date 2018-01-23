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НТВ выдал постороннего человека за убийцу и насильника московской студентки

НТВ выдал постороннего человека за убийцу и насильника московской студентки

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Татьяна Страхова
Татьяна Страхова

Пользователи сети обратили внимание на пост в Telegram-канале НТВ, в котором утверждалось, что московский студент Артем Исхаков еще в ноябре угрожал убийством своей соседке Татьяне Страховой в Instagram. Как выяснили авторы других каналов, комментарий в соцсети, на который ссылался НТВ, был написан другим пользователем и опубликован уже после смерти Страховой и ее убийцы.

НТВ в Telegram опубликовал скриншот поста из Instagram-аккаунта Страховой от 27 ноября 2017 года. Девушка публиковала пародийную картинку, на которой в одной руке держала бутылку вина, а в другой — искусственный фаллос.

Один из пользователей написал в комментариях: «Таня, до чего ты опустилась». На что другой ответил: «На днях опустится еще ниже. Эх. Люди, выбирайте внимательнее, с кем жить в одной квартире». Автор последнего комментария, по-видимому, имел в виду похороны девушки. Однако НТВ предположил, что это угроза от Исхакова.

Позже пост НТВ был удален. Комментарий, принятый за сообщение убийцы, тоже пропал под постом, но остался на скриншотах, которые успели сделать пользователи Telegram.

Telegram-канал Varlamov News связался с автором комментария. Он ответил, что хочет отметить «высокий профессионализм ребят с НТВ».

Студентка Высшей школы экономики Татьяна Страхова погибла от рук Исхакова в ночь на 23 января. Молодой человек убил и изнасиловал соседку по квартире, после чего совершил самоубийство. В предсмертном письме, которое он опубликовал в социальной сети, Исхаков подробно описал расправу и половой акт, рассказал о мотивах совершения преступления, проблемах с психикой и мучивших его с детства «демонах».

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