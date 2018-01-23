НТВ выдал постороннего человека за убийцу и насильника московской студентки

Пользователи сети обратили внимание на пост в Telegram-канале НТВ, в котором утверждалось, что московский студент Артем Исхаков еще в ноябре угрожал убийством своей соседке Татьяне Страховой в Instagram. Как выяснили авторы других каналов, комментарий в соцсети, на который ссылался НТВ, был написан другим пользователем и опубликован уже после смерти Страховой и ее убийцы.

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НТВ в Telegram опубликовал скриншот поста из Instagram-аккаунта Страховой от 27 ноября 2017 года. Девушка публиковала пародийную картинку, на которой в одной руке держала бутылку вина, а в другой — искусственный фаллос.

Один из пользователей написал в комментариях: «Таня, до чего ты опустилась». На что другой ответил: «На днях опустится еще ниже. Эх. Люди, выбирайте внимательнее, с кем жить в одной квартире». Автор последнего комментария, по-видимому, имел в виду похороны девушки. Однако НТВ предположил, что это угроза от Исхакова.

Фото: Telegram-канал «Доктор прописал»

Позже пост НТВ был удален. Комментарий, принятый за сообщение убийцы, тоже пропал под постом, но остался на скриншотах, которые успели сделать пользователи Telegram.

Telegram-канал Varlamov News связался с автором комментария. Он ответил, что хочет отметить «высокий профессионализм ребят с НТВ».

Фото: Telegram-канал Varlamov News

Студентка Высшей школы экономики Татьяна Страхова погибла от рук Исхакова в ночь на 23 января. Молодой человек убил и изнасиловал соседку по квартире, после чего совершил самоубийство. В предсмертном письме, которое он опубликовал в социальной сети, Исхаков подробно описал расправу и половой акт, рассказал о мотивах совершения преступления, проблемах с психикой и мучивших его с детства «демонах».

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