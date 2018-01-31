России предрекли дефицит программистов

Россия к 2027 году столкнется с недостатком двух миллионов IT-специалистов. Об этом говорится в исследовании Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Фонд утверждает, что по итогам 2016 года в России насчитывалось 1,9 миллиона IT-специалистов, что на тот момент составляло около 2,4 процента от трудоспособного населения России. Параллельно фонд приводит данные по США, Германии и Великобритании, где этот показатель держится на уровне 4,3 процента, за какой период эти данные, ФРИИ в своем исследовании не раскрывает, как и методику проведенного исследования.

По оценкам фонда, российское высшее и среднеспециальное образование выпускает около 60 тысяч специалистов IT-индустрии в год. «Чтобы удовлетворить кадровый голод в IT, среднему и высшему профессиональному образованию начиная с 2018 года нужно набирать дополнительно не менее 40 тысяч человек каждый год при одновременном повышении качества обучения и целевого трудоустройства выпускников», — отмечается в исследовании.

По мнению экспертов ФРИИ, кадровый голод коснется не только разработчиков программного обеспечения, но также аналитиков, дизайнеров, системных администраторов, специалистов по базам данных, менеджеров продуктов. При этом недостаток кадров в разработке ПО, аналитике, дизайне и маркетинге уже стал тенденцией рынка труда, утверждают авторы исследования.

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