Поезд заклинило в московском метро

Сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter в среду, 31 января.

Уточняется, что по техническим причинам были увеличены интервалы движения поездов с 07:40 до 08:00.

По данным Telegram-канала Hue, у поезда заклинило тормозные колодки в тоннеле возле станции «Полежаевская». В результате между станциями «Октябрьское Поле» и «Полежаевская» было снято напряжение, на место происшествия направлена ремонтная бригада. Отмечается, что полностью движение было восстановлено только около 08:40. На станциях из-за большого скопления людей возникла давка.

В начале минувшей недели, 22 января, поезд сломался в тоннеле на синей ветке московского метро. Причиной ЧП стал незакрепленный кабель — во время движения состава к станции «Партизанская» он намотался на ходовую часть вагона.

UPD. По данным агентства «Москва», движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено и возвращается к обычному графику.

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