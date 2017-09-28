В московском метро назвали причину сбоя на серой ветке

Сбой на южном отрезке Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки произошел из-за скачка напряжения. Об этом в четверг сообщается на Telegram-канале метрополитена.

«В четверг, 28 сентября, в 19:20 на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии произошел скачок напряжения, что вызвало сбой в движении поездов. Из-за скачка напряжения сработала автоматическая система защиты, благодаря которой удалось оперативно устранить неполадки», — указали там.

Также пресс-служба отметила, что для обеспечения проезда пассажиров серой линии метро было организовано движение 29 компенсационных автобусов. В настоящее время они продолжают перевозить пассажиров, утверждается в сообщении.

«Все станции Серпуховско-Тимирязевской линии работают в штатном режиме, движение поездов восстановлено и вводится в график», — добавили в пресс-службе подземки.

Вечером в четверг было приостановлено движение поездов от станции «Нагорная» до станции «Южная», также на вход пассажиров были временно закрыты станции «Нагорная» и «Серпуховская». Источник «Ленты.ру» указывал, что причиной аварии, по предварительным данным, было короткое замыкание и пожар на Боровицкой электротяговой подстанции