Причиной коллапса в московском метро оказался незамеченный пожар

Причиной аварии на серой ветке московского метро, по предварительным данным, стало короткое замыкание и пожар на Боровицкой электротягловой подстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник.

При этом уточняется, что огонь потух самостоятельно, и специалисты, вызванные в связи с остановкой движения, обнаружили только его следы. «Причины произошедшего устанавливаются, уже создана специальная комиссия, которая проверяет и подстанцию, и действия сотрудников метрополитена во время ЧП», — рассказал наш собеседник.

На станциях южного отрезка Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки скопились более 30 тысяч пассажиров, рассказал источник в правоохранительных органах. Полиция и службы метрополитена делают все для скорейшего разрешения ситуации.

Что блин происходит :) #метро #метромосква #боровицкая A post shared by marinkapanda (@marinkapanda) on Sep 28, 2017 at 10:06am PDT

При этом наш собеседник уточнил, что на всех остальных станциях скопление пассажиров «характерно для вечера буднего дня и опасений не вызывает».

По его словам, в тоннеле в момент аварии встал поезд с пассажирами. Эвакуации не проводилось, состав постепенно, в течение 30 минут, выехал на станцию.

Между тем, как передает ТАСС, в тоннелях встали два состава. Один из них был эвакуирован, сообщает агентство, при этом не уточняя, каким образом проводилась эвакуация.

В 20:05 московский метрополитен доложил о ликвидации аварии, движение поездов полностью восстановлено.