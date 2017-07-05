Пассажиров московского метро попросили избегать поездок в час пик

Московский метрополитен обратился к пассажирам с просьбой отказаться от поездок в часы пик. Об этом в среду, 5 июля, сказал первый замглавы столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает РИА Новости.

Он отметил, что на некоторые станции достаточно прийти на 15 минут раньше обычного, чтобы не попасть в сильно загруженный поезд. «Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — отметил Латыпов в ходе Пятого международного экспертного совета по транспортным вопросам.

Как передает «Интерфакс», чиновник отметил, что в настоящее время решается вопрос о способе, которым пассажиров будут информировать о степени загруженности станций в разное время. «Никто не говорит, что если человеку нужно на работу к 9:00, то нужно ехать к 8:00. Речь идет о 10 минутах», — подчеркнул он.

Также агентство приводит сообщение пресс-службы московского метрополитена, в котором уточняется, что размещение информационных плакатов с данными о загрузке станции в течение дня не является призывом отказаться от поездок в час пик.