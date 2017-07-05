В московском метро разместили плакаты с информацией о загрузке поездов

На станции московского метро «Лермонтовский проспект» появились плакаты с информацией об оптимальном времени для поездки. Об этом сообщил журналистам первый замначальника подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает РИА Новости.

По его словам, специалисты рассчитывают таким образом разгрузить метро в часы пик, чтобы пассажиры не ехали в переполненных вагонах.

Латыпов отметил, что эксперимент на «Лермонтовском проспекте» позволит узнать, работает ли такая мера. «Мы смотрим, как сделать более доступную коммуникацию, ищем правильный способ донесения до пассажиров», — сказал он.

Замначальника метро добавил, что на некоторые станции достаточно прийти на 15 минут раньше обычного, чтобы не попасть в сильно загруженный поезд.

По данным Латыпова, московской подземкой ежедневно пользуются 8,5 миллиона пассажиров. Он подчеркнул, что в некоторых странах власти повысили стоимость проезда в метро в часы пик: например, в Лондоне и Пекине, сообщает сетевое издание m24.ru.