Пегов уйдет с поста главы Московского метрополитена и вернется в РЖД

Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов покинул свою должность, его место займет Виктор Козловский, ранее занимавший пост его первого заместителя. Об этом в понедельник, 15 мая, Rambler News Service сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

В департаменте пояснили, что Пегов вернется на работу в РЖД, где будет курировать блок пассажирских перевозок.

Как отметил ректор Московского государственного университета путей сообщения Борис Левин, чьи слова также приводятся в заявлении дептранса, Козловский — руководитель с большим стажем работы в сфере железнодорожного транспорта. «Он до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным», — считает Левин.

В департаменте добавили, что под руководством Козловского удалось запустить в метро дополнительные поезда в часы пик, тем самым сократив интервалы их движения. Также благодаря его работе был запущен поезд нового поколения «Москва».

56-летний Козловский занимал пост замначальника московского метро с 2014 года, ранее работал первым заместителем начальника Куйбышевской железной дороги.

Пегов, с 2010 года руководивший Дирекцией скоростного сообщения (филиал РЖД), занял пост начальника московской подземки в июле 2014 года, после того как мэр Москвы Сергей Собянин освободил от этой должности предыдущего руководителя Ивана Беседина. По словам градоначальника, Пегов прошел «полный путь от помощника машиниста до руководителя одного из самых перспективных направлений железных дорог».